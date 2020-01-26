Прокуратура Ингушетии просит ВС республики ликвидировать Комитет Национального Единства

Об этом Интерфакс сообщил адвокат Магомед Беков. Членов общественного объединения обвиняют в насилии в отношении представителей власти во время мартовских протестов и участии в экстремистском сообществе. Все фигуранты дела находятся под стражей по делу об избиении полицейских во время протестов в марте прошлого года в Магасе. Один обвиняемый объявлен в розыск.