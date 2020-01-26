Прокуратура Ингушетии просит ВС республики ликвидировать Комитет Национального Единства

Об этом Интерфакс сообщил адвокат Магомед Беков. Членов общественного объединения обвиняют в насилии в отношении представителей власти во время мартовских протестов и участии в экстремистском сообществе. Все фигуранты дела находятся под стражей по делу об избиении полицейских во время протестов в марте прошлого года в Магасе. Один обвиняемый объявлен в розыск.
2020-01-26T17:32:00+03:00
2020-01-26T17:32:28+03:00
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17:32, 26 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…