Израильтянка, которую в РФприговорили к 7,5годам колонии по делу о наркотиках, направила Путину прошение о помиловании

Израильтянка Наама Иссахар, которую в России приговорили к 7,5 годам колонии по делу о наркотиках, направила Владимиру Путину прошение о помиловании. Интересы Иссахар представляют адвокаты Вадим Клювгант и Алексей Добрынин. По их словам, на решение израильтянки повлияли слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что освобождение Иссахар тормозит то, что она не подала официальное прошение о помиловании. Прошение о помиловании передали через администрацию следственного изолятора, в котором находится девушка.
2020-01-26T17:30:00+03:00
2020-01-26T17:32:00+03:00
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17:30, 26 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…