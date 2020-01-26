Израильтянка, которую в РФприговорили к 7,5годам колонии по делу о наркотиках, направила Путину прошение о помиловании

Израильтянка Наама Иссахар, которую в России приговорили к 7,5 годам колонии по делу о наркотиках, направила Владимиру Путину прошение о помиловании. Интересы Иссахар представляют адвокаты Вадим Клювгант и Алексей Добрынин. По их словам, на решение израильтянки повлияли слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что освобождение Иссахар тормозит то, что она не подала официальное прошение о помиловании. Прошение о помиловании передали через администрацию следственного изолятора, в котором находится девушка.