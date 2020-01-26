Наталья Непряева стала победительницей спринтерской гонки классическим стилем на этапе Кубка мира в Германии

Наталья Непряева стала победительницей спринтерской гонки классическим стилем на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе.

Это – первая победа российской лыжницы в нынешнем сезоне.

В нынешнем сезоне Непряева пять раз оказывалась на пьедестале почета по ходу Кубка мира. Вот только стать первой Наталье до сего дня не удавалось. И вот наконец, в спринтерской гонке классикой наша лыжница смогла опередить всех. Включая лидера спринтерского зачета Анамарию Лампич из Словении. Котора показала второй результат. Третьей финишировала американская лыжница Джессика Диггинс. Отмечу, что после этого успеха Непряева вышла на второе место в общем зачете кубка Мира. И устпуает теперь только безоговорочному лидеру мировых лыж – Терезе Йохауг из Норвегии.

В мужском спринте наш Александр Большунов оступился в полуфинале. А победил здесь норвежец Йоханес Клебо.