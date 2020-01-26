Полицейские задержали двоих активистов на акции против изменения Конституции в петербурге

Несколько десятков петербуржцев сегодня вышли на Невский проспект. Около тридцати человек встали в одиночные пикеты. У них в руках были плакаты с надписями цитирую «Нет конституционному перевороту», «Изменение Конституции без референдума — незаконно» и «Новое кино: Шариковы и Маньки-Облигации переписывают Конституцию, чтобы Путин был у власти до гроба». Активисты объяснили, что выстпают за проведение полноценного референдума по изменению Конституции. По ихсловам некое общее голосование разом за всеоправки напоминает лишь спецоперацию по продлению полномочий президента Владимира путина. Отмечу, Полицейских было примерно столько же, сколько и активистов. Они объявляли в громкоговорители, что акция не согласована, хотя одиночные пикеты не требуют разрешения. Двух активистов без объяснения причин задержали.один из них держал внуках плакат сфотографируй Путина и надписью кощей бессмертный.

Накануне сотня москвичей собралась у администрации президента с требованием провести референдум по вопросу внесения поправок в Конституцию.