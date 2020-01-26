Израильтянка, осужденная в России на 7,5 лет по делу о наркотиках, направила прощение о помиловании президенту Путину

Израильтянка Наама Иссахар, осужденная в России на 7,5 лет по делу о наркотиках, направила прощение о помиловании президенту Владимиру Путину. Ранее в Кремле это называли условием для ее освобождения.

Прошение о помиловании передали через администрацию следственного изолятора, в котором находится девушка. Об этом говорится в заявлении защиты девушки – интересы представлюят адвокаты Вадим Клювгант и Алексей Добрынин. По их словам, на решение израильтянки повлияли слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, о том, что процесс освобождения Иссахар тормозит то, что она не подавала официального прошения о помиловании, а по российскому законодательству это является условием для решения президента об этом. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова рассказывала, что Иссахар считает «достаточным» обращения ее мамы и руководства Израиля к президенту Путину. Тот во время визита в Иерусалим на мероприятия памяти Холокоста встретился с матерью девушки и заверил ее, что «все будет хорошо». В апреле прошлого года, при пересадке с рейса из Дели в Тель-Авив, в рюкзаке девушки обнаружили около 10 г гашиша. На ее багаж обратила внимание служебная собака. Было возбуждено дело о контрабанде наркотиков, несмотря на то, что формально границу России Иссахар не пересекала, поскольку оставалась в транзитной зоне аэропорта.

Сама девушка признала, что в ее багаже было запрещенное вещество, но обвинения в контрабанде отвергала, поскольку во время пересадки у нее не было доступа к своему чемодану.