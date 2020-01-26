В результате взрыва газа в пятиэтажке в Махачкале пострадал проходивший мимо ребенок

Как сообщает региональное управление МЧС, выбита перегородка балкона, заложенная кирпичами на первом этаже. Пострадавший ребенок госпитализирован с ожогами лица. Его Состояние оценивается как средней степени тяжести. Как рассказал ИФ информированный источник, взрыв произошел из-за брошенной мальчиком спички в подвал, где произошла утечка.