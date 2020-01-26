В результате взрыва газа в пятиэтажке в Махачкале пострадал проходивший мимо ребенок

Как сообщает региональное управление МЧС, выбита перегородка балкона, заложенная кирпичами на первом этаже. Пострадавший ребенок госпитализирован с ожогами лица. Его Состояние оценивается как средней степени тяжести. Как рассказал ИФ информированный источник, взрыв произошел из-за брошенной мальчиком спички в подвал, где произошла утечка.
2020-01-26T16:31:00+03:00
2020-01-26T16:39:37+03:00
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16:31, 26 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…