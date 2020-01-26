В Петербурге задержали участников пикета против изменения Конституции

Как передает МБХ-медиа, координатор «Левого фронта» Евгений Козлов стоял с фотографией Путина с надписью «Кащей бессменный» . У активистки Марии Малышевой был плакат «Новое кино: Шариковы и Маньки-облигации переписывают Конституцию, чтобы Путин был у власти до гроба».