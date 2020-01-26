В Петербурге задержали участников пикета против изменения Конституции

Как передает МБХ-медиа, координатор «Левого фронта» Евгений Козлов стоял с фотографией Путина с надписью «Кащей бессменный» . У активистки Марии Малышевой был плакат «Новое кино: Шариковы и Маньки-облигации переписывают Конституцию, чтобы Путин был у власти до гроба».
2020-01-26T16:37:00+03:00
2020-01-26T16:38:59+03:00
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16:37, 26 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…