Черные ящики разбившего под Тегераном украинского «Боинга» останутся в Иране

Самописцы будут дешифрованы на иранской территории. Как передает иранское агентство Тасним, об этом заявил

депутат иранского Меджлиса* (запрещен в РФ) Фараджулла Раджаби. По его словам, этим займется иранское министерство дорог и городского развития. Ранее иранские власти собирались передать Украине бортовые самописцы сбитого лайнера.