Наама Иссахар решила обратиться Владимиру Путину с ходатайством о помиловании

Об этом РБК сообщили адвокаты Вадим Клювгант и Алексей Добрынин. В России израильтянка приговорена к 7,5 годам по обвинению в хранении и контрабанде гашиша. По словам адвокатов, они поговорили с Иссахар и напомнили ей заявление пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова о том, что для помилования необходимо личное обращение к президенту. Ходатайство уже подано в письменном виде в установленном порядке через администрацию СИЗО, в котором она находится.
2020-01-26T16:30:00+03:00
2020-01-26T16:33:49+03:00
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16:30, 26 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…