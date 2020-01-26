Наама Иссахар решила обратиться Владимиру Путину с ходатайством о помиловании

Об этом РБК сообщили адвокаты Вадим Клювгант и Алексей Добрынин. В России израильтянка приговорена к 7,5 годам по обвинению в хранении и контрабанде гашиша. По словам адвокатов, они поговорили с Иссахар и напомнили ей заявление пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова о том, что для помилования необходимо личное обращение к президенту. Ходатайство уже подано в письменном виде в установленном порядке через администрацию СИЗО, в котором она находится.