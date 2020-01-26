Власти Израиля впервые разрешили гражданам страны поездки в Саудовскую Аравию

Соответствующую директиву подписал глава МВД Израиля Арье Дери. Посещение Саудовской Аравии разрешат для участия в хадже; что касается деловых поездок, они должны будут длиться не более девяти дней и при условии, если отъезжающий выполнил все формальности с саудовской стороной. Израиль и Саудовская Аравия не поддерживают дипломатические отношения, однако их сближает неприятие политики Ирана. О разрешении на поездки израильтян в Саудовскую Аравию объявлено на фоне намерения Вашингтона обнародовать план ближневосточного урегулирования.