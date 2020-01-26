Власти Израиля впервые разрешили гражданам страны поездки в Саудовскую Аравию

Соответствующую директиву подписал глава МВД Израиля Арье Дери. Посещение Саудовской Аравии разрешат для участия в хадже; что касается деловых поездок, они должны будут длиться не более девяти дней и при условии, если отъезжающий выполнил все формальности с саудовской стороной. Израиль и Саудовская Аравия не поддерживают дипломатические отношения, однако их сближает неприятие политики Ирана. О разрешении на поездки израильтян в Саудовскую Аравию объявлено на фоне намерения Вашингтона обнародовать план ближневосточного урегулирования.
2020-01-26T16:32:00+03:00
2020-01-26T16:32:51+03:00
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16:32, 26 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…