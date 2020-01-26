Запуск военного спутника связи предварительно перенесен на 9 февраля

Источник РИА Новости в отрасли сообщал, что старт с космодрома Плесецк отложили из-за неисправности электрооборудования ракеты. Ее отправили в монтажно-испытательный комплекс для устранения проблемы. Если решить ее не удастся, на космодром придется доставлять новую третью ступень.

Спутник «Меридиан», который должен был отправиться на орбиту еще в пятницу, предназначен для обеспечения связью морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями.