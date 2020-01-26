Глава аналитического центра при правительстве, по некоторым данным, уйдет в отставку

По информации собеседников РБК, кадровые перестановки затронули Владислава Онищенко в связи со сменой состава правительства и, в частности, курирующего деятельность центра вице-премьера Максима Акимова.

Онищенко возглавил Аналитический центр с позапрошлого лета. Ранее он руководил проектами по заказам аппарата правительства, Минфина и Минэкономики.

Правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку в середине месяца после послания президента Федеральному собранию.