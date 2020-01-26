В Ираке движение Муктады ас-Садра призвало провести новую массовую акцию против американского присутствия в стране

В Ираке движение радикального шиитского лидера Муктады ас-Садра призвало в ближайшие часы провести новую массовую акцию против американского присутствия в стране.

Акцией под названием «марш миллиона», которая на днях прошла в Ираке, Муктада ас-Садр не довольствовался. Радикальный шиитский проповедник сегодня призвал к ещё более масштабным протестам, их центром в Багдаде и других городах страны должны стать места проведения вечерних воскресных молитв, приводит его слова местный телеканал Ас-Сумария. Массовые протесты в Ираке с требованием закрыть посольство США и вывести из страны американских военных продолжаются с вечера пятницы. Демонстранты в столице Багдаде и Эн-Насирии забрасывают силовиков камнями и бутылками с зажигательной смесью, те в ответ применяют боевые патроны, сообщает телеканал Аль-Арабия. Несколько человек погибло, более 50ти пострадали. Правительственные силы пытались вчера разгромить палаточные лагеря с демонстрантами в Багдаде, Эн-Наджафе и других городах. Позже люди вернулись на улицы и возобновили протесты с требованием к США покинуть ближневосточную страну.

Акции протеста в Ираке начались несколько месяцев назад. В них погибли не менее пятисот человек. Убийство США высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани в начале месяца близ аэропорта Багдада привело к новой волне протестов.