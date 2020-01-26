Израильтянка Наама Иссахар попросила российского президента о помиловании

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление защиты осужденной по делу о контрабанде наркотиков. Ранее говорилось, что девушка не стала писать соответствующее письмо. По словам уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой, заключенная считает, что обращения ее мамы и руководства страны будет достаточно.

На днях, во время поездки в Израиль Путин встретился с матерью Иссахар и пообещал ей, что «все будет хорошо». Местная пресса высказала предположение, что судьба осужденной может быть связана с передачей Александровского подворья в Иерусалиме Российской православной церкви. Впрочем, официально это не подтверждают.