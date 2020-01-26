Китай начнет закупать костюмы биозащиты в других странах

КНР испытывает нехватку специальной экипировки – сказали в министерстве промышленности и информатизации. Об этом сообщает ТАСС. Так, провинция Хунбэй нуждается в 100 тысячах комплектов спецодежды, тогда как все предприятия Китая могут выпускать ежедневно только треть от этого объема.

По последним данным, жертвами нового вируса в Китае стали 57 человек. Более двух тысяч инфицированы.