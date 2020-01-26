Аэрофлот намерен учесть мнение пассажиров при изменениях правил провоза животных. Об этом говорится в сообщении компании в фейсбуке. Позавчера перевозчик предложил внести корректировки в процедуру обращения с багажом. Это произошло на фоне истории гибели двух котов, которые получили смертельные повреждения при выгрузке переносок из самолета, совершившего транзитную посадку в Шереметьево.
Администрация аэропорта начала служебное расследование. Сотрудники компании обслуживающей багаж пассажиров понесут наказание.
Аэрофлот намерен учесть мнение пассажиров при изменениях правил провоза животных
Аэрофлот намерен учесть мнение пассажиров при изменениях правил провоза животных. Об этом говорится в сообщении компании в фейсбуке. Позавчера перевозчик предложил внести корректировки в процедуру обращения с багажом. Это произошло на фоне истории гибели двух котов, которые получили смертельные повреждения при выгрузке переносок из самолета, совершившего транзитную посадку в Шереметьево.