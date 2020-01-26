Аэрофлот намерен учесть мнение пассажиров при изменениях правил провоза животных. Об этом говорится в сообщении компании в фейсбуке. Позавчера перевозчик предложил внести корректировки в процедуру обращения с багажом. Это произошло на фоне истории гибели двух котов, которые получили смертельные повреждения при выгрузке переносок из самолета, совершившего транзитную посадку в Шереметьево.

Администрация аэропорта начала служебное расследование. Сотрудники компании обслуживающей багаж пассажиров понесут наказание.