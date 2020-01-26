В руках у Евгения Козлова была фотография Владимира Путина с подписью «Кащей Бессменный» — пишет сайт «МБХ медиа». Кроме того была задержана активистка Мария Малышева. Всего в акции принимают участие 30 человек.
Серия пикетов против реформы основного закона началась рядом с Гостиным двором. В ожидании акции вдоль улицы выстроились три полицейских автобуса.
В Петербурге задержали координатора «Левого фронта», проводившего одиночный пикет против изменения Конституции
В руках у Евгения Козлова была фотография Владимира Путина с подписью «Кащей Бессменный» — пишет сайт «МБХ медиа». Кроме того была задержана активистка Мария Малышева. Всего в акции принимают участие 30 человек.