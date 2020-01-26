Два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Махачкале

Взрывная волна на первом этаже выбила перегородку балкона, заложенную кирпичами. Легкие травмы получил проходивший мимо ребенок. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, вслед за ЧП пожара не последовало, несущие конструкции не повреждены. О причинах происшествия пока ничего неизвестно.
2020-01-26T15:30:00+03:00
2020-01-26T15:31:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:30, 26 января 2020
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Да, Лужков был коррумпированный, да, Лужков был тоталитарный, но он был живой. То, что он умел иногда, простите, сально пошутить или сплясать с другими деятелями культуры, – это не признак живизны. Мне кажется, очень живой был Мединский, – уж на что непосредственный был, на самом деле, министр…