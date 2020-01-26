Два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Махачкале

Взрывная волна на первом этаже выбила перегородку балкона, заложенную кирпичами. Легкие травмы получил проходивший мимо ребенок. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, вслед за ЧП пожара не последовало, несущие конструкции не повреждены. О причинах происшествия пока ничего неизвестно.