Российские фигуристы повторили рекорд по количеству медалей на европейском первенстве

На чемпионате Европы в австрийском Граце наши спортсмены завоевали 10 из 12 наград. Ранее подобного результата удавалось достичь советским фигуристам в 1986 и 1987 годах. Среди победителей, в частности, оказался дуэт Никиты Кацалапова и Виктории Синициной. В финале они оказались сильнее французов, уровень которых, по словам Кацалапова, казался недостижим.

Весь пьедестал на чемпионате Европы заняли российские фигуристки. Золото – у Алены Косторной, серебро и бронза – у Анны Щербаковой и Александры Трусовой соответственно.