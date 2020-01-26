В Турции продолжается спасательная операция после сильного землетрясения

На востоке страны, в провинции Элязыг, где живут 400 тысяч человек, спасатели разбирают завалы уже вторые сутки. Вытащили живыми сегодня нескольких местных жителей и нашли новых погибших. По последним официальным данным, число жертв выросло до 35, сообщает газета «Хюрриет». Ранены больше тысячи шестисот, в том числе в соседнем регионе. В больницах находятся около сотни пострадавших, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Землетрясение произошло в пятницу вечером. Прошлую ночь многие жители на востоке страны провели на улице из опасений, что в случае нового землетрясения их дома рухнут. Повторных подземных толчков было зафиксировано несколько сотен, но они были гораздо слабее.

Евросоюз и Иран предложили Турции помощь. Приняла ли ее Анкара, пока неизвестно.