В Чечне задержаны 25 человек из-за появления в сети коллажа с Рамзаном Кадыровым в облачении православного священника

В Чеченской республике были задержаны 25 человек из-за появления в соцсетях коллажа с Рамзаном Кадыровым в облачении православного священника. По информации издания «Кавказ.Реалии», среди задержанных – есть подростки и люди преклонного возраста.

В нескольких населенных пунктах кавказской республики еще в пятницу прошли задержания с последовавшим избиением в полиции. Во всяком случае, об этом сообщает сайт «Кавказ Реалии» со ссылкой на неназванный источник. 11 человек задержаны в райцентре Шали, десятерых человек взяли в соседнем Курчалоевском районе, четверо – двое школьников и двое молодых людей из села Герменчук тоже были временно помещены под стражу. Причиной стало распространение фотоколлажа, с Кадыровым в одеянии христианского ортодокса. Забирали не только тех, кто рассылал коллаж, но и получателей — полицейские никаких протоколов не оформляли. По информации «Кавказ.Реалии», задержанных в Шалинском изоляторе временного содержания подвергли ночным избиениям. Другое региональное издание, «Кавказский узел» проводит связь между возможной акцией МВД Чечни со словами самого Кадырова, который на ноябрьском совещании в правительстве Чечни потребовал выявлять авторов негативных материалов о республике и комментирующих их пользователей соцсетей. Тогда глава республики, ссылаясь на мусульманские адаты, говорил о неминуемом вплоть до смерти наказании для тех, кто посягнёт на достоинство чеченца.

Ранее в Кремле на вопрос журналистов об угрожающих высказываниях главы Чечни оценку дать отказались.