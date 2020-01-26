Компания, связанная с Пригожиным, получила крупные госконтракты на поставку питания в подмосковные школах и сады

Компания, связанная с Евгением Пригожиным, получила крупные госконтракты на поставку питания в подмосковные школах и сады. Общая сумма контрактов, по данным сайта «МБХ-медиа» составляет почти полтора миллиарда рублей. В декабре, как следует из данных, опубликованных на портале госзакупок, связанные с предпринимателем организации получили почти все контракты на поставку питания в подмосковные больницы.

В прошлом году Следственный комитет возбудил дело из-за массовых отравлений в столичных детсадах. Суд обязал компанию «Конкорд» выплатить родителям компенсации.