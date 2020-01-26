Запуск ракеты «Союз» с военным спутником на борту отложили из-за сбоя в электрооборудовании

Носитель сняли со стартового стола космодрома Плесецк и отправили в монтажно-испытательный комплекс для устранения неисправности. Об этом сообщает источник ТАСС. Проблему планируют решить в течение одной-двух недель. Запуск ракеты с аппаратом связи «Меридиан» должен был состояться еще позавчера.

В прошлом году «Роскосмос» осуществил 25 запусков вместо запланированных 45. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин отметил, что в основном это произошло из-за неготовности британских спутников OneWeb. В этом году планируется запустить на орбиту порядка 50 ракет.