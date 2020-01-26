В Перу сегодня состоятся досрочные выборы в парламент

Исследователи считают, что гражданам они неинтересны.

Около сорока процентов перуанцев с правом голоса намерены испортить бюллетень. Об этом говорится в результатах социологических исследований, которые проводила международная компания Ipsos. Они же показывают, что ни одна из двадцати одной партии не может набрать даже десяти процентов голосов. Исследователи называют происходящее социальной апатией. Так, глава социологического центра Альфредо Торрес объясняет это тем, что еще в прошлом году люди очень хотели перемен, и решение о роспуске парламента поддерживало подавляющее большинство, но за это время по-настоящему популярных идей не появилось, и граждане потеряли интерес.

При этом, опрошенные американской газетой Washington post эксперты считают, что перуанцам в принципе свойственно принимать подобные политические решения в последний момент.

Парламентский кризис начался в Перу после того, как президент Мартин Вискарра инициировал реформы, которые вводят новые меры борьбы с коррупцией. Латиноамериканская пресса пишет, что депутаты не хотят их принимать, чтобы защитить нескольких влиятельных коррупционеров.

Депутаты несколько раз пытались оспорить решение о роспуске парламента. Сначала они обращались в различные суды, а затем пытались объявить президента недееспособным. Ни один из способов в итоге не сработал.