В Сенате США завершилась первая неделя слушаний в рамках импичмента Дональда Трампа

Накануне был первый день выступления стороны защиты американского президента.

Несмотря на то, что у обеих сторон было в целом по 24 часа на изложение своих аргуентнтов, которые надо уложить в три дня, и обвинение использовало все часы, адвокаты Трампа выступали в субботу всего два часа. И начали они с того, что обвинили демократов в попытке отменить результаты президентских выборов 2016 года и повлиять на исход выборов в этом году. Также защитники президента заявили, что он не совершил ничего противозаконного — Трампу вынесли обвинение в злоупотреблении властью и воспропятстсовании работе Конгресса. Президент США и его окружение пытались заставить украинские власти расследовать сына бывшего вице-президента США и главного конкурента Трампа на выбора Джо Байдена Хантера в обмен на предоставление Украине помощи со стороны. Адвокаты Трампа заявили, что президент США вправе проводить международную политику по своему усмотрению.

На этом фоне Ассошиэйтед Пресс опубликовала видео, на котором Трамп якобы обсуждает отставку американского посла на Украине с бизнесменами Львом Парнасом и Игорем Фруманом. Это видео противоречит утверждениям президента о том, что он не знаком с украинскими предпринимателями.