Следственный комитет по некоторым данным прекратил уголовное дело против бывшего главы «Роснано» Леонида Меламеда

Его наряду с другими фигурантами обвиняли в многомиллионной растрате. Адвокат Меламеда о том, что дело закрыто, ничего не знает.

Срок давности по делу, которое возбудили в 2009-м году, истёк. Его закрыли по нереабилитирующим основаниям, рассказал агентству ТАСС источник в правоохранительных органах. Он уточнил, что дело прекратили не только в отношении экс-главы госкорпорации «Роснано» Леонида Меламеда, но и второго фигуранта, в прошлом финансового директора Святослава Понурова. Напомню, что СК в апреле прошлого года возобновил расследование, за пару лет до этого суд постановил вернуть дело в прокуратуру. Меламеда и Понурова обвиняли в растрате более двухсот миллионов рублей, им грозило до десяти лет колонии. Поводом стал контракт, который Роснано заключила с компанией Меламеда «Алемар», он был совладельцем фирмы. По версии следствия, в её услугах Роснано не нуждалась, но в течение полугода выплатила крупную сумму. Меламед около двух лет провёл под домашним арестом, его освободили в 17-м году, в суде за него поручался глава Роснано Анатолий Чубайс, он выступал свидетелем. Адвокат Меламеда Александр Аснис от журналистов узнал, что расследование дела прекратили. Он сказал, что не может подтвердить или опровергнуть это, поскольку информации у него нет.

Ещё один фигурант дела, бывший замгендиректора Роснано Андрей Малышев, скрылся от следствия за границей.