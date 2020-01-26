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13:30, 26 января 2020

Десятки человек были ранены при разгоне демонстрации на юго-востоке Ирака

По данным местных медиков, которые приводит телеканал «Аль-Арабия», силовики несколько раз открывали огонь из автоматического оружия по демонстрантам и применяли гранаты со слезоточивым газом в провинции Ди-Кар. Не менее 25 человек были госпитализированы.
Позавчера в стране прошел «марш миллионов» с требованием вывода американских войск из Ирака. По оценкам газеты The New York Times, в Багдаде в акции приняли участие до 250 тысяч человек.

За несколько часов до начала протестов Вашингтон объявил о том, что приостанавливает антитеррористические операции западной коалиции и вместо этого сосредотачивается на безопасности своих военнослужащих. Кроме того, в Госдепе ждут дальнейших действий Багдада после того, как ранее иракский парламент проголосовал за вывод всех иностранных войск с территории страны.



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