Плакаты, запугивающие участников несогласованных уличных акций, появились в метро Петербурга

На месте обычной схемы метро или рекламы квартир в новостройках в некоторых вагонах петербургского метро повесили скучные, на первый взгляд, плакаты. На них много текста и никаких картинок. Сверху белыми буквами заголовок — «прокуратура Петербурга разъясняет», и далее крупным шрифтом: «ответственность за нарушение порядка проведения публичных мероприятий». Текст ниже объясняет, что мероприятия числом до 500 участников согласовывают с районной администрацией более полутысячи — с комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Сотрудники прокуратуры напоминают, что устраивать митинги, шествия, собрания и демонстрации в Петербурге запрещено на Дворцовой и Исаакиевской площадях, а также на Невском проспекте. Выходить на акцию с закрытым лицом нельзя. В самом конце прокуратура перечисляет наказания за нарушение правил. От штрафов и арестов до 30 суток, до уголовных дел заключения в колонии на срок до 5 лет.

Ранее новый премьер министр Михаил Мишустин сообщил о введении надбавок силовикам, которые работают на акциях протеста в Петербурге и в Москве.