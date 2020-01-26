Скандал разгорелся вокруг фразы губернатора Краснодарского края, сравнившего мусорную свалку с Мамаевым Курганом

Скандал разгорается вокруг высказывания губернатора Краснодарского края, который сравнил мусорную свалку с Мамаевым Курганом. Как пишет новостной сайт «Блокнот», речь Вениамина Кондратьева возмутила волгоградского общественника. Армен Оганесян призвал дать оценку высказыванию губернатора и намерен подать иск о защите чести и достоинства.

Слова, вызвавшие критику, Кондратьев произнес в ходе совещания по мусорной проблеме в городе Белореченск.

На днях в центре скандала оказался глава Чувашии. Михаил Игнатьев на церемонии передачи новых машин местным пожарным, вручая ключи майору МЧС, поднял их высоко над головой, из-за чего офицеру пришлось подпрыгнуть. «Единая Россия» завтра решит вопрос об исключении Игнатьева из партии.