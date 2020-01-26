СК прекратил уголовное дело бывшего главы «Роснано»

По данным источника ТАСС, это произошло «за истечением срока давности». Леонида Маламеда обвиняли в растрате 220 миллионов рублей. Однако руководитель корпорации Анатолтий Чубайс, выступавший в качестве свидетеля на процессе, говорил, что оплаченные услуги позволили компании не потерять деньги.

Чубайс добавил, что речь идет об обычном бизнесе, который никак не может расцениваться как уголовное преступление. В 2017 году суд вернул материалы, переданные для рассмотрения по существу, на доследование. Прокуратура безуспешно пыталась обжаловать это решение.