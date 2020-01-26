Число заразившихся новым коронавирусом в Китае превысило 2000 человек, счет погибшим от заболевания идет на десятки

Власти КНР сообщают о стремительном распространении опасной инфекции.

Более полусотни скончавшихся и порядка ста выздоровевших – цифры постоянно меняются. Заболевание диагностируется жителей целого ряда китайских провинций. Половина всех случаев заражения приходится на провинцию Хубэй. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде и целом ряде других стран. В Пекине, по сообщениям местных СМИ, ввели карантин в школах, вузах, детских садах. Они не будут работать после недавних праздников. Закрываются крупные торговые и развлекательные центры. 12-миллионный город Ухань, ставший эпицентром распространения болезни, изолирован властями от сопредельных территорий. На наземных подъездах к городу выставлены бетонные заграждения. Остановлено междугородное сообщение и серьезно ограничено число авиарейсов из Хубэй.

Госкомитет здравоохранения КНР с понедельника будет проводить ежедневные брифинги в связи со складывающейся ситуацией. Уже объявлено о временном запрете на продажу животных в связи с опасностью распространения нового типа коронавируса. Его источник до сих пор не установлен. Более 2300 медиков прибыли в зараженный Ухань, количество коек в больницах могут увеличить на 5 тысяч. В стране испытывают нехватку медицинских костюмов биологической защиты и планируют закупать эту продукцию за рубежом, заявил сегодня замглавы Министерства промышленности КНР Ван Цзянпин. Исследователи, однако, заметили, что инфекция приспосабливается к человеческому организму, что делает ситуацию еще серьезнее. Об этом сегодня сказал руководитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэй.

Разработчики вакцины пока не выделили конкретный штамм вируса. Его возможные мутации отслеживаются, но новых свидетельств развития данного процесса пока не выявлено. В КНР заявляют о том, что намерены усилить меры по сдерживанию распространения заболевания.

По данным российского Минздрава в нашей стране лабораторно подтвержденных случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом, пока не выявлено. У восьмерых госпитализированных в Москве граждан Китая коронавирус не обнаружен. В ВОЗ признали вспышку чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.