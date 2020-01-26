Президент Турции снова обвинил мятежного ливийского командующего Халифу Хафтара в нарушении перемирия

В эфире телеканала NTV Реджеп Эрдоган назвал фельдмаршала путчистом и отметил, что он пользуется поддержкой из-за границы, в том числе услугами наемников из ЧВК Вагнера.

Ранее ООН обвинило неназванные страны в нарушении оружейного эмбарго в отношении Ливии. 19 января в Берлине прошла конференция по урегулированию конфликта. Участники встречи договорились не оказывать воюющим никакой поддержки до тех пор, пока продолжается перемирие, а также предложили создать единое правительство и начать реформы для восстановления государственности. С 2011 года в стране не прекращается гражданская война.