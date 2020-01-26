В Белоруссию начала поступать норвежская нефть

Партия в размере почти 90 тысяч тонн должна прийти на завод в ближайшие две недели – сообщает агентство БелТА. Закупка стала альтернативой поставкам сырья из России.

Искать новые источники Минску пришлось после того, как из-за отсутствия контрактов прокачка из России с начала года была приостановлена. Позже республика смогла договорится о поставках с рядом компаний, входящих в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, однако этого объема оказалось недостаточно. В «Белнефтехиме» утверждают, что переговоры с Москвой по этому вопросу продолжаются.