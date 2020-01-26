На Чемпионате Европы по фигурному катанию россияне выиграли золотые медали во всех видах программы

Накануне победную точку в турнире поставили российские фигуристки – на пьедестале оказались сразу три спортсменки из нашей страны.

Все золото Чемпионата Европы – российское. В женском катании, спортсменки, которых тренирует Этери Тутберидзе, для конкурентов оказались недосягаемы и, по сути, соревновались между собой. Золото у Алены Косторной, серебро у Анны Щербаковой, бронза — у Александры Трусовой. Новоиспеченная чемпионка Европы стояла на пьедестале вместе со своими соперницами – гимн России пели все вместе.

Первую за долгие годы медаль в мужском катании на завершившемся чемпионате выиграл Дмитрий Алиев. Затем на верхнюю ступеньку поднималась российская спортивная пара — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. В этой дисциплине весь подиум также оказался российским. Одним из самых долгожданных стало золото в танцах на льду. Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли в упорной борьбе с соперниками из Франции.

Все золото европейского первенства россиянам досталось впервые с 2006-го года. Российские фигуристы в фаворитах и в преддверии стартующего в марте Чемпионата Мира. Он пройдет в канадском Монреале.