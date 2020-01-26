Японская компания SoftBank опровергает кражу секретных данных якобы в интересах России

Украденные данные не были конфиденциальными. Они не содержали информацию о клиентах, переписку сотрудников или сведения о деловых партнерах, утверждают в «Софтбанке», одной из крупнейших телекоммуникационных компаний Японии. В заявлении на ее сайте говорится, что бывший сотрудник, который накануне был арестован в Токио, не имел доступа к конфиденциальной информации. В компании говорят, что он забрал рабочие документы и подозревается не в шпионаже, а в нарушении закона о предотвращении недобросовестной конкуренции.

Между тем, полиция Японии считает, что подозреваемый украл секретные сведения и передал их сотрудникам торгового представительства России. Как пишет газета «Никкей», двое российских дипломатов официально вызваны на допрос.

В российском посольстве подозрения полиции назвали шпиономанией.