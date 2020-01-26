Губернатор Краснодарского края, сравнивший размер свалки с Мамаевым курганом, оказался в центре скандала

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сравнивший размер свалки в одном из кубанских сёл с Мамаевым курганом, оказался в центре скандала. Один из жителей Волгограда намерен судиться с чиновником.

Жалобу в суд готовит глава отделения «Движения автомобилистов России» Волгограда Армен Оганесян. Он в числе других возмущён недавними высказываниями руководителя Кубани Кондратьева. Губернатор на совещании по теме мусорного полигона несколько раз сравнил растущие горы мусора в регионе с мемориальным комплексом «Мамаев Курган» в Волгограде. Видео появилось в интернете и вызвало массу негативных откликов. «Верхом извращения и цинизма было назвать именем священного для всех нормальных людей места мусорную свалку» — возмущён Оганесян. Помимо жалобы в суд он намерен обратиться к президенту Путину, сообщает сетевое издание v1.ru.

Людей, недовольных высказыванием главы Кубани, становится всё больше. Кощунственными и недопустимыми его слова назвал ветеран и почётный гражданин Волгограда Борис Усик, больше 20-ти лет он возглавлял музей-панораму Сталинградская битва. Усик напомнил о более 50-ти тысячах погибших во время боёв в этих местах, они похоронены в братских могилах на Мамаевом кургане. Усик призвал «бережно относиться к истории и защищать наследие Великой Победы».

Ранее на этой неделе бурное осуждение вызвал поступок главы Чувашии. Михаил Игнатьев заставил подпрыгнуть офицера МЧС, вручая ему ключи от новой служебной машины. «Единая Россия», где он состоит, завтра рассмотрит вопрос о его исключении из партии. До этого Игнатьев призвал «мочить журналистов», которые критикуют власть. Это тоже осудили.