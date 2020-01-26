В вагонах петербургского метро повесили плакаты об ответственности за нарушения на митингах

На листовках указано, что они изготовлены по заказу прокуратуры города. Об этом говорится в телеграм-канале проекта «Апология протеста». Пассажирам напоминают, что устраивать шествия и собрания нельзя на Дворцовой и Исаакиевской площадях, а также на Невском проспекте. Вместе с тем надзорное ведомство перечисляет наказания за нарушения правил проведения акций со стороны участников и организаторов.