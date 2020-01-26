За неделю, по подсчетам журнала Forbes, Илон Маск стал богаче на более чем полтора миллиарда долларов. По условиям контракта, одобренного акционерами, предприниматель может стать еще богаче. Он получит существенный бонус в том случае, если капитализация Tesla удержится на уровне выше 100 миллиардов в течение полугода. На этой неделе соответствующий показатель был достигнут, а производитель электромобилей обогнал по рыночной стоимости таких гигантов, как Ford и GM.
Маску принадлежит примерно пятая часть акций Tesla. Он входит в топ-30 богатейших людей планеты.
Основатель Tesla резко увеличил свое состояние на фоне роста акций компании
За неделю, по подсчетам журнала Forbes, Илон Маск стал богаче на более чем полтора миллиарда долларов. По условиям контракта, одобренного акционерами, предприниматель может стать еще богаче. Он получит существенный бонус в том случае, если капитализация Tesla удержится на уровне выше 100 миллиардов в течение полугода. На этой неделе соответствующий показатель был достигнут, а производитель электромобилей обогнал по рыночной стоимости таких гигантов, как Ford и GM.