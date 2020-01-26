Сахалинские спасатели эвакуируют рыбаков с оторвавшейся льдины

На льдине в заливе Мордвинова оказалось почти 600 рыбаков-любителей. Унесло их недалеко – примерно на 20 метров от берега. По данным МЧС, ширина трещины почти 10 метров. Чтобы ее преодолеть, подошли четыре лодки и судно на воздушной подушке. Дальше спасенных рыбаков везут на снегоходах к машинам. На всякий случай готов вылететь спасательный вертолет Ми-8 из Хабаровска, передает ТАСС. В пресс-службе краевого управления МЧС сообщили несколько часов назад, что на льдине находятся около 120 человек и что эвакуация должна занять еще два часа. О завершении операции сообщений пока не было.

Погода не мешает спасателям – ветер слабый, солнце, температура воздуха – минус 8.