Миссия ООН осудила нарушение запрета на поставки оружия в Ливию и обвинила в этом несколько стран-участниц недавней конференции в Берлине.

В аэропортах Ливии за последние полторы недели приземлялись многочисленные самолёты с оружием и бронетехникой. Стороны конфликта продолжают получать вооружение, несмотря на достигнутые в Берлине договорённости, сожалеет Миссия ООН по поддержке Ливии. Она напомнила, что участники конференции ввели эмбарго на поставки оружия противоборствующим сторонам и обещали усиленно за этим следить. Какие конкретно страны-члены ООН нарушили запрет, Миссия не уточнила. Напомню, что в конференции по Ливии неделю назад участвовали главы России, Турции, Германии, Франции, Великобритании, Египта, а также генсек ООН, глава Еврокомиссии и ряд международных организаций. При этом Турция активно поддерживает признанное ООН правительство национального согласия Фаиза Сараджа, а Москва занимает сторону мятежного фельдмаршала Халифы Хафтара, который многие месяцы пытается взять штурмом Триполи. Президенты России и Турции в этом месяце предложили сторонам конфликта заключить мирное соглашение, они обещали прекратить огонь, впрочем документ так и не подписали.

Гражданская война в Ливии продолжается больше восьми лет, когда в результате восстания был свергнут режим полковника Муаммара Каддафи.