Спасатели подтвердили гибель 30 человек из-за ливней на юго-востоке Бразилии

Еще 17 человек числятся пропавшими без вести – такие данные приводит телеканал «Глобу». Синоптики уточнили, что за одни сутки в штате выпало рекордное количество осадков – более 170 миллиметров. Среднемесячная январская норма была превышена более чем вдвое.
Как отмечает ТАСС, обильные осадки в этой части страны носят сезонный характер и с разной степенью интенсивности повторяются ежегодно. По прогнозу дожди в регионе продлятся как минимум до конца выходных.
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Еще 17 человек числятся пропавшими без вести – такие данные приводит телеканал «Глобу». Синоптики уточнили, что за одни сутки в штате выпало рекордное количество осадков – более 170 миллиметров. Среднемесячная январская норма была превышена более чем вдвое.