Associated Press опубликовало видео, которое может повлиять на процесс импичмента Дональда Трампа

Оно было снято на ужине президента США, который произошел в позапрошлом году. В ходе мероприятия глава белого дома обсуждает, как долго продлится противостояние Москвы и Киева без вмешательства Вашингтона. Кроме того, по данным журналистов, на ужине присутствовали украинские бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фурман – подозреваемые во вмешательстве в избирательную кампанию в США. Трамп говорил, что не знаком с предпринимателями.

Подтвердить их присутствие на встрече сложно, так как людей можно увидеть только на некоторых фрагментах записи.