В Словении завершается этап кубка Мира по биатлону

Смешанные эстафеты, которые прошли в Новее Место накануне, картину отечественного биатлона характеризуют как нельзя лучше. Наши по-прежнему много уступают мировым лидерам в скорости. И могут претендовать на более или менее достойный результат только при идеальной стрельбе. Не удивительно, что эстафету вытащили как раз женщины, которые на двоих использовали всего одни дополнительный патрон. Впрочем, четвертое место в смешанной эстафете – не повод для гордости. За Россию бежали все сильнейшие. В то время, как многие команды поберегли своих фаворитов. Пожалуй, любопытнее всего будет понаблюдать сегодня за дебютантом Кириллом Стрельцовым. Который заработал право участвовать в масс-старте удачным выступлением в индивидуальной гонке.

Оба биатлонных масс-старта покажет в прямом эфире телеканал МАТЧ ТВ