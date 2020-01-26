Запуск «Союза» с военным спутником с космодрома Плесецк был отменен из-за неисправности в электрооборудовании носителя

Запуск ракеты «Союз» с военным спутником с космодрома Плесецк был отменен из-за неисправности в электрооборудовании носителя. По информации собеседников агентства ТАСС в ракетно-космической отрасли, сбой выявили еще до заправки летательного аппарата топливом.

Неисправность в неулетевшем с Плесецка Союзе 2.1а планируют устранить за одну-две недели. Во всяком случае, на это рассчитывают информированные источники информационного агентства ТАСС, они подтверждают, что отказала электрика и в настоящее время ракету сняли со стартового стола и отправили в монтажно-испытательный комплекс. Сбой был выявлен еще утром в пятницу, но известно о причинах стало лишь спустя двое суток. Второй после ремонта третьего стартового комплекса пуск Союза, который должен был вывести на орбиту военный спутник связи второго поколения Меридиан-М, не состоялся и накануне – на субботу была запланирована резервная стартовая дата. Ранее командующий Космическими войсками генерал Александр Головко анонсировал старт на фоне успешного декабрьского пуска в Плесецке. В минувшем году с Плесецка было восемь запусков. Как отмечал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, это меньше запланированных показателей. В 2020-м «Роскосмос» планирует осуществить около 50 космических пусков с российских стартовых площадок.

За последние годы неудачей завершились более десятка пусков российских ракет-носителей. Причиной в большинстве случаев становились сбои в работе самих аппаратов или их разгонных блоков.