15 человек пострадали в Пермском крае в результате ДТП

В аварию, которая произошла на трассе «Волга», попали два легковых автомобиля и рейсовый автобус. Такие данные приводит министерство территориальной безопасности региона. Состояние восьми пострадавших оценивается как тяжелое. В готовности к вылету находится вертолет санавиации. Движение в районе ЧП сильно затруднено.