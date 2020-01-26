15 человек пострадали в Пермском крае в результате ДТП

В аварию, которая произошла на трассе «Волга», попали два легковых автомобиля и рейсовый автобус. Такие данные приводит министерство территориальной безопасности региона. Состояние восьми пострадавших оценивается как тяжелое. В готовности к вылету находится вертолет санавиации. Движение в районе ЧП сильно затруднено.
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