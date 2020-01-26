В Китае вспышка нового коронавируса уже унесла жизни 56-ти жителей, заболело более двух тысяч человек

Центральная провинция Хубэй – именно на неё приходится больше половины всех случаев заражения. Пневмония нового типа зарегистрирована почти во всех регионах страны. В Шанхае первый смертельный случай. Помимо двух тысяч заболевших людей власти Китая подозревают заражение еще примерно у такого же количества жителей, однако их диагноз пока не подтверждён, сообщает агентство ТАСС. По данным российского Минздрава в китайских провинциях, которые граничат с нашей страной, зафиксировали семь случаев коронавируса, один летальный. Пока в России официально не регистрировали случаев нового вида пневмонии. На севере Москвы вчера из гостиницы госпитализировали семерых китайских туристов. Коронавирус у них не подтвердился, медики поставили диагноз ОРВИ, признаков пневмонии и осложнений нет, уверяют в столичном департаменте здравоохранения. Врачи по информации «Интерфакса» осмотрели всего почти 150 граждан Китая. Ситуацию с ними Роспотребнадзор взял под особый контроль. Ранее ведомство призвало россиян отказаться от поездок в Китай.

Из-за распространения нового типа пневмонии серьёзные убытки в Китае терпит киноотрасль. Продажи билетов в стране в первый день Нового года по лунному календарю упали более чем в 800 раз, пишет газета Синьцзиньбао. В специальном административном районе Гонконге из-за вирусной угрозы отменили марафон с участием десятков тысяч человек.