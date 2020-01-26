На Сахалине спасатели эвакуируют рыбаков, оказавшихся на отрезанной от берега льдине

На месте происшествия организована лодочная переправа. Сотрудники МЧС с помощью дымовых шашек, световых и звуковых сигналов указывают маршрут безопасного выхода со льда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС. Всего в заливе оказались около 600 человек. Большая часть из них уже выбралась на сушу.
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