Число жертв землетрясения в Турции превысило 30 человек

Под данным агентства Анадолу еще около полутора тысяч пострадали. Разрушены десятки зданий, наблюдаются перебои со связью. Стихия затронула восточные провинции страны Элазыг и Малатью. Всего сейсмологи зарегистрировали более двухсот подземных толчков. Они также ощущались в Израиле, Ираке, Сирии и Ливии.