ООН обвинило несколько стран в нарушении оружейного эмбарго

Как говорится в заявлении международной организации, речь идет о государствах, которые на саммите 19 января в числе прочих согласились поддержать запрет на поставку военного снаряжения. О ком конкретно идет речь не уточняется. Говорится лишь, что нарушители эмбарго снабжают стороны «современным оружием, бронетехникой, советниками и истребителями».

Конференция по урегулированию конфликта в Ливии прошла в Берлине 19 января. В ней участвовали ОАЭ, Египет, Турция, США, Россия, Франция, Великобритания и Италия. Участники встречи договорились не оказывать воюющим никакой поддержки до тех пор, пока продолжается перемирие.