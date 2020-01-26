Из-за эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, китайская киноиндустрия терпит значительные убытки

Продажи билетов в первый день каникул в честь Нового года по лунному календарю упали в 820 раз по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, пишет газета «Синьцзинбао». По ее данным, в субботу в кинотеатрах Китая было продано лишь 1,8 миллиона билетов. В то время как годом ранее этот показатель составил около 1,5 миллиардов. Как отмечает издание, это обусловлено тем, что население пытается избегать мест массового скопления людей, а также любых мероприятий в закрытых помещениях. Кроме того, в ряде мегаполисов — в том числе в Ухане, Гуанчжоу и Шанхае — кинотеатры вовсе закрыты.